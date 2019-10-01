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1 октября 19, 12:55
Тина Кароль поразила откровенным платьем (ФОТО)
Тина Кароль
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Украинская певица Тина Кароль в новом сезоне танцевального проекта "Танцы со звездами" стала ведущей прямых эфиров на пару с Юрием Горбуновым.
Темой последнего, шестого выпуска "Танцев со звездами" стал "Вечер кинофильмов", где звезды с танцорами перевоплощались в любимых героев кинолент. “Танцы со звездами 2019” 6 выпуск: участники воплотились в образы Джокера и Леди Гаги на паркете Среди самых ярких – выступление Алексея Яровенко и Алены Шоптенко в образах Харли Квинн и Джокера из фильма "Отряд самоубийц" и Даниэля Салема и Юлии Сахневич в образах актеров Брэдли Купера и Леди Гаги из фильма "Рождение звезды".

Впрочем, не только яркими постановками отличился шестой прямой эфир проекта. Певица Тина Кароль побывала на паркете в стильном платье черного цвета с глубоким декольте и разрезом от бедра.

 Ее образ завершили крупные серьги от элитного бренда Yves Saint Laurent и нюдовый макияж с идеальной укладкой волос. Известно, что звезда пыталась воплотить образ миссис Смит – культовой киногероини, роль которой исполняла Анджелина Джоли.







Источник: https://telegraf.com.ua
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