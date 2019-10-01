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1 октября 19, 13:06
Рики Мартин с супругом ждут четвертого ребенка
Рики Мартин
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Певец сам объявил о пополнении в семье во время церемонии награждения за вклад в защиту прав нетрадиционных пар и семей.
Известный певец Рики Мартин и его муж Джован Йосеф ожидают четвертого ребенка. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

У нетрадиционной пары появится еще один ребенок. Об этом во время ужина Human Rights Campaign рассказал сам певец.

По словам исполнителя он очень любит своих детей и большие семьи. Поэтому он с супругом решились на еще одного ребенка.

О том, когда малыш появится на свет и кто это будет мальчик или девочка, Мартин не сообщил.

Пара Рики Мартин и Джован Йосеф воспитывают 11-летних близнецов Маттео и Валентино, а в начале 2019 года у них появилась дочь Люсия. Всех детей паре родили суррогатные матери.



Источник: https://korrespondent.net
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