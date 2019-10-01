Рики Мартин с супругом ждут четвертого ребенка

Известный певец Рики Мартин и его муж Джован Йосеф ожидают четвертого ребенка. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.





У нетрадиционной пары появится еще один ребенок. Об этом во время ужина Human Rights Campaign рассказал сам певец.





По словам исполнителя он очень любит своих детей и большие семьи. Поэтому он с супругом решились на еще одного ребенка.





О том, когда малыш появится на свет и кто это будет мальчик или девочка, Мартин не сообщил.





Пара Рики Мартин и Джован Йосеф воспитывают 11-летних близнецов Маттео и Валентино, а в начале 2019 года у них появилась дочь Люсия. Всех детей паре родили суррогатные матери.











