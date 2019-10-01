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1 октября 19, 13:48
Лопес и Родригес отпраздновали помолвку
Дженнифер Лопес
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В пятницу, 27 сентября, звезда и ее возлюбленный устроили праздник для родных и друзей в Лос-Анджелесе.
Певица и актриса Дженнифер Лопес и бывший бейсболист Алекс Родригес отметили помолвку в Лос-Анджелесе. Об этом сообщил журнал People.

"Мы устроили прекрасный праздник с семьей и близкими друзьями вчера вечером", − написал Родригес в Instagram.

Как напомнило издание, о помолвке 50-летняя Дженнифер и 44-летний Алекс объявили в марте текущего года.

На тот момент они уже встречались на протяжении двух лет. Родригес сделал предложение во время совместного отдыха на Багамских островах.

У Лопес двое близнецов от предыдущего брака (Максимиллиан Дэвид и Эмма Мэрибел), а у Родригеса две дочери (Элла Александр (11) и Наташа Александр (14)).

По словам источника, близкого паре, "дети прекрасно ладят между собой и давно хотели, чтобы Дженнифер и Алекс поженились".







Источник: https://kinoafisha.ua
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