Лопес и Родригес отпраздновали помолвку

Певица и актриса Дженнифер Лопес и бывший бейсболист Алекс Родригес отметили помолвку в Лос-Анджелесе. Об этом сообщил журнал People.





"Мы устроили прекрасный праздник с семьей и близкими друзьями вчера вечером", − написал Родригес в Instagram.





Как напомнило издание, о помолвке 50-летняя Дженнифер и 44-летний Алекс объявили в марте текущего года.





На тот момент они уже встречались на протяжении двух лет. Родригес сделал предложение во время совместного отдыха на Багамских островах.





У Лопес двое близнецов от предыдущего брака (Максимиллиан Дэвид и Эмма Мэрибел), а у Родригеса две дочери (Элла Александр (11) и Наташа Александр (14)).





По словам источника, близкого паре, "дети прекрасно ладят между собой и давно хотели, чтобы Дженнифер и Алекс поженились".



























