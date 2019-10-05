Наталью Бочкареву задержали с наркотиками

По их данным, автомобиль Cadillac, за рулем которого была Бочкарева, остановили около часа ночи из-за подозрительного поведения. Как пишет РБК, во время досмотра у нее нашли пакет с порошком массой 0,69 грамма. Исследование, по данным МВД, показало, что в свертке находился кокаин.





В отношении нее завели уголовное дело по статье о незаконном хранении, перевозке, изготовлении, переработке без цели сбыта наркотиков в крупном размере. В качестве меры пресечения ей назначили подписку о невыезде.





Сама Бочкарева в разговоре с агентством назвала свое задержание враньем и пригрозила судом тем, кто распространил эту информацию.





О своем задержании Бочкарева узнала, когда находилась дома с детьми.





"Меня это удивило, шокировало. Я не понимаю, кому необходимо было подмочить мою репутацию и попытаться раздуть скандал", - сказала актриса.





Она добавила, что сейчас занимается социальными проектами, у нее своя школа.





"Может быть, кто-то мстит мне или еще что-то, но пока не понимаю, кому это надо", - предположила Бочкарева.





Российские телеканалы, однако, опубликовали видео задержание Бочкаревой.





На кадрах видно, как 39-летняя артистка признается полицейским, что у нее при себе свернутая купюра, а также пакетик, в котором содержались остатки наркотика.





Когда сотрудники правопорядка спросили, где находится остальное, она ответила: "Здесь, во мне".





"Вчера ничего подобного не было, поэтому я буду выяснять, что это за видео и природу его происхождения. У меня есть предположение, что это видео просто кем-то смонтировано. И я буду это выяснять. И самое главное - чей это был телефон, кто это выкладывал и делал, монтировал", - сказала Бочкарева в своем обращении в Instagram.



