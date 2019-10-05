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Шоу-бизнес
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1 октября 19, 14:01
Наталью Бочкареву задержали с наркотиками
Наталья Бочкарева
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В Москве задержали актрису Наталью Бочкареву, известную по роли Даши Букиной в сериале Счастливы вместе, сообщают многие российские СМИ со ссылкой на свои источники в МВД РФ 28 сентября.
По их данным, автомобиль Cadillac, за рулем которого была Бочкарева, остановили около часа ночи из-за подозрительного поведения. Как пишет РБК, во время досмотра у нее нашли пакет с порошком массой 0,69 грамма. Исследование, по данным МВД, показало, что в свертке находился кокаин.

В отношении нее завели уголовное дело по статье о незаконном хранении, перевозке, изготовлении, переработке без цели сбыта наркотиков в крупном размере. В качестве меры пресечения ей назначили подписку о невыезде.

Сама Бочкарева в разговоре с агентством назвала свое задержание враньем и пригрозила судом тем, кто распространил эту информацию.

О своем задержании Бочкарева узнала, когда находилась дома с детьми.

"Меня это удивило, шокировало. Я не понимаю, кому необходимо было подмочить мою репутацию и попытаться раздуть скандал", - сказала актриса.

Она добавила, что сейчас занимается социальными проектами, у нее своя школа.

"Может быть, кто-то мстит мне или еще что-то, но пока не понимаю, кому это надо", - предположила Бочкарева.

Российские телеканалы, однако, опубликовали видео задержание Бочкаревой.

На кадрах видно, как 39-летняя артистка признается полицейским, что у нее при себе свернутая купюра, а также пакетик, в котором содержались остатки наркотика.

Когда сотрудники правопорядка спросили, где находится остальное, она ответила: "Здесь, во мне".

"Вчера ничего подобного не было, поэтому я буду выяснять, что это за видео и природу его происхождения. У меня есть предположение, что это видео просто кем-то смонтировано. И я буду это выяснять. И самое главное - чей это был телефон, кто это выкладывал и делал, монтировал", - сказала Бочкарева в своем обращении в Instagram.

Источник: https://kinoafisha.ua/
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