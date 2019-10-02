Джастин Бибер и Хейли Болдуин сыграли свадьбу (ФОТО)

Известный певец Джастин Бибер и его супруга модель Хейли Болдуин провели праздничную свадебную церемонию. Об этом музыкант сообщил на своей странице в Instagram.





Пара расписалась в ЗАГСе чуть больше года назад, а 30 сентября отыграла свадьбу. Мероприятие посетили 154 гостя.





Пара отнеслась к свадьбе, как к вечеринке, поскольку фактически они уже женаты. Бибер появился на церемонии в рубашке-поло и Хейли в белом мини-платье.





Обмен клятвами прошел в резиденции Montage Palmetto Bluff в Южной Каролине.





Среди гостей были замечены Кендалл Дженнер, Камила Морроне, певица Кэти Перри и другие. Сообщается также, что накануне свадьбы пара устроила репетицию ужина.



































































