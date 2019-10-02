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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
2 октября 19, 07:47
Джастин Бибер и Хейли Болдуин сыграли свадьбу (ФОТО)
Джастин Бибер и Хейли Болдуин
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Пара расписалась больше года назад, но не проводила вечеринку вместе с родными и друзьями.
Известный певец Джастин Бибер и его супруга модель Хейли Болдуин провели праздничную свадебную церемонию. Об этом музыкант сообщил на своей странице в Instagram.

Пара расписалась в ЗАГСе чуть больше года назад, а 30 сентября отыграла свадьбу.  Мероприятие посетили 154 гостя.

Пара отнеслась к свадьбе, как к вечеринке, поскольку фактически они уже женаты. Бибер появился на церемонии в рубашке-поло и Хейли в белом мини-платье.

Обмен клятвами прошел в резиденции Montage Palmetto Bluff в Южной Каролине.

Среди гостей были замечены Кендалл Дженнер, Камила Морроне, певица Кэти Перри и другие. Сообщается также, что накануне свадьбы пара устроила репетицию ужина.

















Источник: https://korrespondent.net/
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