Разведенная Адель закрутила роман с рэпером

Популярная британская певица Адель закрутила роман с известным рэпером. Об этом сообщает The Daily Mail.





После недавнего развода певица заметно похудела и приобрела дом за 10 миллионов долларов. Кроме того, исполнительница уже якобы находится в отношениях известным рэпером.





СМИ сообщают, что новым возлюбленным певицы стал 37-летний Джозеф Джуниор Аденуга, известный под сценическим именем Скепта. Звезд заметили вместе несколько недель назад на Дне рождения Скепты в Лондоне.













Источник сообщает, что пара проводит много времени вместе, а друзья считают их хорошей парой.





В апреле 2019 года стало известно, что певица Адель рассталась с мужем. Позже звезда подала на развод и узаконила разрыв с супругом.



