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Шоу-бизнес
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2 октября 19, 07:50
Разведенная Адель закрутила роман с рэпером
Адель
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Звезда пережила сложный период и развод с бывшим супругом, а сейчас уже начала новые отношения.
Популярная британская певица Адель закрутила роман с известным рэпером. Об этом сообщает The Daily Mail.

После недавнего развода певица заметно похудела и приобрела дом за 10 миллионов долларов. Кроме того, исполнительница уже якобы находится в отношениях известным рэпером.

СМИ сообщают, что новым возлюбленным певицы стал 37-летний Джозеф Джуниор Аденуга, известный под сценическим именем Скепта. Звезд заметили вместе несколько недель назад на Дне рождения Скепты в Лондоне.



Источник сообщает, что пара проводит много времени вместе, а друзья считают их хорошей парой.

В апреле 2019 года стало известно, что певица Адель рассталась с мужем. Позже звезда подала на развод и узаконила разрыв с супругом. 

Источник: https://korrespondent.net/
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