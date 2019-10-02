Анджелина Джоли удивила роскошным появлением (ФОТО)

Владычица тьмы" с Анджелиной Джоли в главных ролях. Так, по случаю премьеры звезда отправилась в промо-тур. Накануне, 30 сентября, она появилась на показе картины в потрясающем вечернем образе и в окружении своих детей.





Пока в сети ходят слухи, что Анджелина Джоли мечтает усыновить седьмого ребенка Анджелина Джоли станет матерью в седьмой раз, – СМИ , она осуществляет эффектные выходы со своими пятью отпрысками. Накануне, 30 сентября, в Лос-Анджелесе состоялся допремьерный показ фильма "Малефисента. Владычица тьмы", на котором она стала главной звездой вечера.





Образ 44-летней Джоли, который она продемонстрировала на красной дорожке, мало чем отличался от образа персонажа, которого она играет.





Стройная и красивая актриса надела блестящее вечернее платье с эффектным разрезом на ноге от Atelier Versace. Фасон платья с открытой спиной и оголенным плечом позволил ей похвастаться своими татуировками. Интересной деталью ее наряда стала брошь у бедра в виде скорпиона. Волосы Анджелина Джоли собрала в аккуратный объемный пучок, таким образом подчеркнув свои выразительные скулы.





Рядом с ней на нескольких кадрах появились пятеро ее детей. Поддержать звездную мамочку на масштабной премьере сиквела пришла Пакс, Захара, Шайло, Нокс, а также Вивьен Джоли-Питт. Знаменитая семья пришла в кинотеатр в прекрасном настроении.



































