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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
2 октября 19, 09:16
Брак Кита Харингтона едва не закончился разводом
Кит Харингтон
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Как стало известно, брак Кита Харингтона едва не закончился разводом - меньше, чем год спустя после бракосочетания актера с актрисой Роуз Лесли.
Весной этого года супруга актера - Роуз Лесли - испытала такое жестокое разочарование в своем браке с 32-летним Китом, что едва не подала на развод. Дело в том, что Роуз и Кит начали встречаться уже довольно давно - еще в 2012-м.

Но они никак не решались перевести свои отношения на новый уровень потому, что из-за плотного съемочного графика "Игры престолов", Харингтон и Лесли почти не видели друг друга. Поэтому они сыграли свадьбу прошлым летом, когда стало известно, что восьмой сезон культового телешоу станет последним. И значит, как думала Роуз, они смогут начать нормальную семейную жизнь

Однако на деле все получилось совсем не так. Кит, который еще до этого начал злоупотреблять алкоголем, очень тяжело переживал расставание с шоу и со своим героем, которого он называл "самым любимым".

В итоге у Харингтона началась депрессия, а его алкогольные проблемы усугубились. Роуз решила, что она не может и не хочет продолжать в жить в такой атмосфере дальше. И она поставила мужу жесткий ультиматум: или он приводит себя в порядок, лил они разводятся.

К счастью, Харингтон всерьез воспринял слова своей супруги и мае этого года лег в клинику. А выйдя из рехаба и появившись неделю назад на церемонии вручения премии "Эмми", Кит поразил зрителей своим свежим и бодрым видом. 

Актеру удалось справиться со своими проблемами и сохранить семью.

Источник: https://telegraf.com.ua/
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