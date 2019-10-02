Верка Сердючка: лучшие образы именинника дня Андрея Данилко

В среду, 2 октября, знаменитому украинскому артистуАндрею Данилко исполнилось 46 лет. Во всём мире его знают как поющую проводницу Верку Сердючку - в этом образе он выступил на Евровидении в 2007 году, после чего частенько появляется на конкурсе в качестве приглашённой звезды (настолько полюбился зрителям), в этом образе он больше 20 (!) лет выступает на сцене.

Но не только в Верку Сердючку перевоплощался Андрей Данилко. В день рождения артиста предлагаем вспомнить его другие яркие образы.

Деревенская самогонщица Сердючка ("Вечера на хуторе близ Диканьки")

Андрей Данилко в мюзикле "Вечера на хуторе близ Диканьки" © кадр из видео

Андрея Данилко можно увидеть во всех самых популярных новогодних мюзиклах, снятый в начале 2000-х в Украине. Именно в "Вечерах..." Данилко исполняет свой бессмертный хит "Горілка".

Брунгильда ("Золушка")

Андрей Данилко в роли Брунгильды © кадр из видео

В "Золушке" Андрей Данилко сыграл противную старшую дочь мачехи Брунгильду, которая пела о том, что выйти замуж за принца можно, даже если вам немного за 30.

Паж Керубино ("Безумный день, или Женитьба Фигаро")

Андрей Данилко в роли пажа Керубино © кадр из видео

Сам Андрей Данилко считает эту роль неудачной и, действительно, это один из наименее узнаваемых его образов.

Шаманка Ксения ("Снежная королева")

Андрей Данилко в образе шаманки Ксении © кадр из видео

В этом мюзикле Андрей Данилко помогает Герде-Орбакайте найти своего Кая.

Светлана Марковна / маньяк Антон ("За двумя зайцами")

Андрей Данилко в образе Светланы Марковны © кадр из видео

Андрей Данилко в образе маньяка Антона © кадр из видео

"За двумя зайцами" по праву считается одним из лучших новогодних мюзиклов - не в последнюю очередь, благодаря харизматичному Данилко, который сыграл маму героини Ольги Сумской и украинского Дэдпула на минималках :)

Хивря ("Сорочинская ярмарка")

Ну, тут без комментариев:

Красная шапочка

Андрей Данилко в образе Красной шапочки © кадр из видео

Зрители обожают Данилко в любом образе, но почему-то именно его роль в "Красной шапочке" моментально разошлась по мемам и невероятно смешит поклонников его творчества.

Источник: glamurchik.tochka.net

