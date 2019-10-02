Верка Сердючка: лучшие образы именинника дня Андрея Данилко

Но не только в Верку Сердючку перевоплощался Андрей Данилко. В день рождения артиста предлагаем вспомнить его другие яркие образы.
- Деревенская самогонщица Сердючка ("Вечера на хуторе близ Диканьки")
Андрея Данилко можно увидеть во всех самых популярных новогодних мюзиклах, снятый в начале 2000-х в Украине. Именно в "Вечерах..." Данилко исполняет свой бессмертный хит "Горілка".
- Брунгильда ("Золушка")
В "Золушке" Андрей Данилко сыграл противную старшую дочь мачехи Брунгильду, которая пела о том, что выйти замуж за принца можно, даже если вам немного за 30.
- Паж Керубино ("Безумный день, или Женитьба Фигаро")
Сам Андрей Данилко считает эту роль неудачной и, действительно, это один из наименее узнаваемых его образов.
- Шаманка Ксения ("Снежная королева")
В этом мюзикле Андрей Данилко помогает Герде-Орбакайте найти своего Кая.
- Светлана Марковна / маньяк Антон ("За двумя зайцами")
"За двумя зайцами" по праву считается одним из лучших новогодних мюзиклов - не в последнюю очередь, благодаря харизматичному Данилко, который сыграл маму героини Ольги Сумской и украинского Дэдпула на минималках :)
- Хивря ("Сорочинская ярмарка")
Ну, тут без комментариев:
- Красная шапочка
Зрители обожают Данилко в любом образе, но почему-то именно его роль в "Красной шапочке" моментально разошлась по мемам и невероятно смешит поклонников его творчества.
Источник: glamurchik.tochka.net