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2 октября 19, 11:00
Верка Сердючка: лучшие образы именинника дня Андрея Данилко
Верка Сердючка
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Знаменитому украинскому артисту исполнилось 46 лет

В среду, 2 октября, знаменитому украинскому артистуАндрею Данилко исполнилось 46 лет. Во всём мире его знают как поющую проводницу Верку Сердючку - в этом образе он выступил на Евровидении в 2007 году, после чего частенько появляется на конкурсе в качестве приглашённой звезды (настолько полюбился зрителям), в этом образе он больше 20 (!) лет выступает на сцене.

Но не только в Верку Сердючку перевоплощался Андрей Данилко. В день рождения артиста предлагаем вспомнить его другие яркие образы.

  • Деревенская самогонщица Сердючка ("Вечера на хуторе близ Диканьки")

Андрей Данилко в мюзикле
Андрей Данилко в мюзикле "Вечера на хуторе близ Диканьки" © кадр из видео

Андрея Данилко можно увидеть во всех самых популярных новогодних мюзиклах, снятый в начале 2000-х в Украине. Именно в "Вечерах..." Данилко исполняет свой бессмертный хит "Горілка".



  • Брунгильда ("Золушка")

Андрей Данилко в роли Брунгильды
Андрей Данилко в роли Брунгильды © кадр из видео

В "Золушке" Андрей Данилко сыграл противную старшую дочь мачехи Брунгильду, которая пела о том, что выйти замуж за принца можно, даже если вам немного за 30.


  • Паж Керубино ("Безумный день, или Женитьба Фигаро")

Андрей Данилко в роли пажа Керубино
Андрей Данилко в роли пажа Керубино © кадр из видео

Сам Андрей Данилко считает эту роль неудачной и, действительно, это один из наименее узнаваемых его образов.



  • Шаманка Ксения ("Снежная королева")

Андрей Данилко в образе шаманки Ксении
Андрей Данилко в образе шаманки Ксении © кадр из видео

В этом мюзикле Андрей Данилко помогает Герде-Орбакайте найти своего Кая.



  • Светлана Марковна / маньяк Антон ("За двумя зайцами")

Андрей Данилко в образе Светланы Марковны
Андрей Данилко в образе Светланы Марковны © кадр из видео


Андрей Данилко в образе маньяка Антона
Андрей Данилко в образе маньяка Антона © кадр из видео

"За двумя зайцами" по праву считается одним из лучших новогодних мюзиклов - не в последнюю очередь, благодаря харизматичному Данилко, который сыграл маму героини Ольги Сумской и украинского Дэдпула на минималках :)



  • Хивря ("Сорочинская ярмарка")

Ну, тут без комментариев:



  • Красная шапочка

Андрей Данилко в образе Красной шапочки
Андрей Данилко в образе Красной шапочки © кадр из видео

Зрители обожают Данилко в любом образе, но почему-то именно его роль в "Красной шапочке" моментально разошлась по мемам и невероятно смешит поклонников его творчества.



Источник: glamurchik.tochka.net

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