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3 октября 19, 12:58
Леся Никитюк продемонстрировала свои длинные ноги
Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк взбудоражила сеть новым стильным фото.
На своей странице в Instagram телезвезда опубликовала снимок, на котором она стоит посреди улицы в черном мини-платье интересного кроя - с одним рукавом. Дополнила эффектный "лук" Никитюк черными прозрачными колготками, черной сумочкой и туфлями-лодочками в тон.
Фото вызвало шквал эмоций в комментариях: "Вот это ноги", "Бесконечные ноги", "Вот это да!", "Ноги от ушей", "Вау, какая". "LadyLe in Paris", - подписала снимок Никитюк. При этом в геотеге телезвезда написала "Летичев" (Хмельницкая область).
Источник: https://telegraf.com.ua