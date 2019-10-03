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3 октября 19, 12:58
Леся Никитюк продемонстрировала свои длинные ноги
Леся Никитюк
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Снимок телеведущей пришелся по вкусу ее поклонникам.
Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк взбудоражила сеть новым стильным фото.

На своей странице в Instagram телезвезда опубликовала снимок, на котором она стоит посреди улицы в черном мини-платье интересного кроя - с одним рукавом. Дополнила эффектный "лук" Никитюк черными прозрачными колготками, черной сумочкой и туфлями-лодочками в тон.

Фото вызвало шквал эмоций в комментариях: "Вот это ноги", "Бесконечные ноги", "Вот это да!", "Ноги от ушей", "Вау, какая". "LadyLe in Paris", - подписала снимок Никитюк. При этом в геотеге телезвезда написала "Летичев" (Хмельницкая область).



Источник: https://telegraf.com.ua
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