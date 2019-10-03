Леся Никитюк продемонстрировала свои длинные ноги

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк взбудоражила сеть новым стильным фото.





На своей странице в Instagram телезвезда опубликовала снимок, на котором она стоит посреди улицы в черном мини-платье интересного кроя - с одним рукавом. Дополнила эффектный "лук" Никитюк черными прозрачными колготками, черной сумочкой и туфлями-лодочками в тон.





Фото вызвало шквал эмоций в комментариях: "Вот это ноги", "Бесконечные ноги", "Вот это да!", "Ноги от ушей", "Вау, какая". "LadyLe in Paris", - подписала снимок Никитюк. При этом в геотеге телезвезда написала "Летичев" (Хмельницкая область).











