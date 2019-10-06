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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
5 октября 19, 12:21
Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс стали родителями в третий раз
Райан Рейнольдс с Блейк Лайвли
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Ребенку уже около двух месяцев.
О третьей беременности Блейк Лайвли официально стало известно во время премьеры анимационного фильма "Покемон. Детектив Пикачу". Тогда на красной дорожке актриса появилась в ярко-жёлтом платье, которое подчеркнуло её заметно округлившийся живот. Сейчас же в прессу утекла информация о том, что актриса уже родила, при чём произошло это ещё 2 месяца назад.

По cообщению издания US Weekly, знаменитость еще в августе подарила возлюбленному третьего малыша. Пол ребёнка и его имя источник решил не раскрывать.

Отметим, что Райан Рейнольдс с Блейк Лайвли также воспитывают двоих дочек: 4-летнюю Джеймс и 2-летнюю Инес.



Источник: https://glamurchik.tochka.net
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