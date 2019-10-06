Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс стали родителями в третий раз

О третьей беременности Блейк Лайвли официально стало известно во время премьеры анимационного фильма "Покемон. Детектив Пикачу". Тогда на красной дорожке актриса появилась в ярко-жёлтом платье, которое подчеркнуло её заметно округлившийся живот. Сейчас же в прессу утекла информация о том, что актриса уже родила, при чём произошло это ещё 2 месяца назад.





По cообщению издания US Weekly, знаменитость еще в августе подарила возлюбленному третьего малыша. Пол ребёнка и его имя источник решил не раскрывать.





Отметим, что Райан Рейнольдс с Блейк Лайвли также воспитывают двоих дочек: 4-летнюю Джеймс и 2-летнюю Инес.











