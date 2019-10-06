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5 октября 19, 12:23
Потап рассказал, как относится к откровенным фото жены
Потап
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"Мне не нравится, когда она целуется с другими": Потап - о Насте Каменских
.Украинский продюсер и рэпер Потап рассказал, что ему не нравится в поведении его жены - певицы Насти Каменских.

Об этом он говорил с журналистами "Зіркового шляху" в рубрике "Кава з перцем" на канале "Украина". Потап признался, что он не против откровенных фотографий любимой в соцсети, но иногда не в восторге от романтических съемок Насти с другими мужчинами.

Мне единственное, что не нравится - когда она целуется с актерами очень много, если снимается в каком-то кино, или если идут пробы…Но если мы друг друга любим, то чего уже друг к другу цепляться, если она артистка. Я мужчина уверенный. Не в себе, в своей любви. И даже мне нравится это, мне нравятся ее откровенные фотографии, фотосессии. Мне нравится, что она нравится. И как мужчине тоже. Я знаю, что она очень красивая женщина. Но это моя женщина, я с ней просыпаюсь каждое утро. Она даже утром красивая
сказал Потап.

Также Потап рассказал, как их отношения изменились после публичной огласки и свадьбы:

Наши отношения изменились в лучшую сторону. От этого я стал больше выступать. От этого баланса я больше прихожу на передачи, я стал более откровенным и более счастливым человеком. Я сейчас счастлив на 100%.

Источник: https://glamurchik.tochka.net
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