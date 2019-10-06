Новая ведущая "Ревизора" выходит замуж (ФОТО)

Девушка рассказала, что на праздник пригласили ближайших родственников и друзей. Ведь она всегда мечтала о маленькой, душевной и камерной свадьбе!





Сегодня с нами будут самые родные. Те, кто сопровождал нас с детства

рассказала ведущая.





Девушка призналась, что очень мечтала о праздновании свадьбы в загородном ресторане, где-то в лесу. Посетив несколько заведений под Киевом, оставила эту идею.





Я решила, что в городе, в уютном ресторанчике нам будет комфортнее. Выбрали заведение, которое сейчас функционирует как ресторан, а вскоре здесь откроют отель

говорит Юля.





Ведущая Нового канала рассказала, что главным блюдом застолья будет телятина "Веллингтон".





Это блюдо я сама очень люблю готовить. Также его обожает мой отец. А еще гостям предложат вкусности из рыбы, курицы и свинины. Будет много закусок, которые я тщательно выбирала. И, конечно, торт!

говорит Юля.





Чтобы не волноваться за все процессы организации праздника, молодожены воспользовались услугами координатора.





Бесконечно благодарна девушке, которая помогла организовать все подготовительные этапы нашей свадьбы. Ведь для приготовлений у нас была всего неделя. И мы совсем не волновались. Потому что понимали, что доверили организацию профессионалам. У нас классные видеографы, фотографы, флористы и ведущий с юмором!

рассказала Юля.





Имя мужа ведущая пока не называет. Однако чтобы не было сплетен или приписанных отношений с коллегами-телевизионщиками, Юлия Панкова сказала, что ее любимый занимается бизнесом в сфере высоких технологий.











