Анастасия Заворотнюк умерла после тяжелой болезни, - СМИ

Сотрудники больницы, в которой лечится Анастасия Заворотнюк, связались со СМИ, слив информацию о том, что Анастасия Заворотнюк умерла еще 5 октября.





Первые подробности происходящего появились на телеграм-канале Только Никому, который опубликовал якобы переписку.





"#нампишут ужасные новости. Не можем ни подтвердить, ни опровергнуть эти данные. Уважаемые коллеги из СМИ, обращаем ваше внимание, что распространять дальше эту информацию как 100-процентный факт, нельзя.Публикуем это только потому, что официальная позиция скрывается, а существующие противоречивые комментарии ещё больше запутывают суть событий", - объяснили свою позицию СМИ.





В сообщении аноним, родственник которого работает в больнице сообщает, что Анастасия Заворотнюк умерла в больнице ЕМС на Щепикна еще 5 октября в субботу:





"- Анастасия Заворотнюк умерла вчера в ЕМС. На Щепкина больница.





- Это точно? Откуда информация?





- 98 процентов.





- Ваши знакомые там работают?





- Да".













В то же время, издание КП опубликовало якобы слова источника из друзей Анастасии Заворотнюк о том, что актриса жива. То, что значение этих слов точно также приравнивается к анонимному заявлению Только никому - и так ясно.





Официальной же реакции от семьи Анастасии Заворотнюк на новость не последовало, если не считать сомнительное высказывание Стаса Христова для ТАСС, который не может доказать, что он все еще концертный директор Анастасии Заворотнюк, и который лично повинен в разгоне скандала вокруг лечения Анастасии, так как слил в сеть информацию, что Анастасия Заворотнюк в реанимации с отеком мозга.





"Анастасия Заворотнюк и ее окружение просят прекратить спекуляции вокруг ее здоровья и призывают людей верить только той информации, которая появляется в официальных СМИ", - отметил Христов.





При этом он отметил, что Анастасия и ее семья не готовы озвучить какие-либо официальные комментарии, касающиеся ее здоровья. "Мы просим уважать решение актрисы и ее семьи".





Второй раз он попал в скандал, когда всплыла информация, что он уже продал интервью с Анастасией Заворотнюк центральному каналу . После этого, родные актрисы жестко наказали Христова за длинный язык, и якобы запретили ему общаться со СМИ и высказываться о здоровье Заворотнюк.





Тем не менее, на утро субботы 5 октября дочка Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала в сети новую фотосессию со своей коллекцией одежды, а муж Заворотнюк уехал на гастроли как и обещал почти месяц назад, которые не может бросить по контракту из-за нового шоу.





Ранее, в сети была информация о том, что Стас Христов затеял скандал с лечением Анастасии Заворотнюк из-за того, что его уволили еще в августе 2019.





Родные Анастасии Завротнюк с прессой не общаются, и ничего о здоровье Заворотнюк не сообщают после заявления дочки Анны о том, что она не обсуждала с Андреем Малаховым цену за интервью о матери.

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Отметим, пока что никаких официальных подтверждений этой информации нет, как и никаких сведений от родственников о ее состоянии.





Напомним, ранее мы сообщали, что врачи прекратили лечение Анастасии Завортнюк в частной клинике в центре Москвы, где она лежит последние несколько недель. Актриса лежала в ужасном состоянии на аппарате жизнеобеспечения, и врачи уже перестали давать ей лекарства.





Об этом рассказала женщина, которая также лечится в той больнице. «Она лежит просто, умирает. Помирает человек, как… Ее отключили уже и лекарства не дают. Она лежит просто, поддерживают ее, искусственное дыхание и работу сердца. Так сердце сейчас откажет, и все…», - рассказала женщина.





В то же время росСМИ сообщали, что Заворотнюк внезапно погасила все долги. Теперь она сможет получить право покинуть Россию. По данным СМИ, это может быть связано с необходимостью лечения звезды за границей.









