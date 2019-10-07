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7 октября 19, 12:26
Смерть Заворотнюк: друг актрисы опроверг слухи о кончине
Анастасия Заворотнюк
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6 октября начала появляться информация о смерти российской актрисы Анастасии Заворотнюк.
Друг российской актрисы Анастасии Заворотнюк опроверг появившиеся сообщения о смерти артистки.

"Она жива! На этом все", - заявил собеседник издания, пожелавший сохранить анонимность.

При этом он отметил, что родственники Заворотнюк давно просили всех друзей и знакомых ничего не говорить прессе о состоянии актрисы.

Информация о том, что Заворотнюк скончалась, появилась утром в воскресенье, 6 октября, в ряде Telegram-каналов. Об этом якобы сообщил один из сотрудников больницы, где находилась актриса.

Как ранее сообщалось, у 48-летней Анастасии Заворотнюк зимой этого года диагностировали рак мозга после того, как у нее начались сильные головные боли. 13 сентября стало известно, что актриса попала в больницу в крайне тяжелом состоянии.

Источник: https://telegraf.com.ua
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