Джастин Бибер прокомментировал свою скромную свадьбу

Джастин Бибер и американская модель Хейли Болдуин расписались еще 4 года назад. Свадьбу молодые люди не торопились отыграть. По слухам, причиной оттягивания было плохое состояние здоровья канадского артиста, который долгое время лечился от депрессии.





30 сентября звездная пара все-таки отпраздновала свадьбу в Южной Каролине.





Канадский исполнитель объяснил, почему пригласил на свою свадьбу только самых близких людей. Джастин Бибер признался, что слишком устал от людей, которые и толком не знают его.





По данным СМИ, на торжество были приглашены всего 150 человек, что по меркам западного шоу-бизнеса считается очень скромно.





Также Джастин Бибер подчеркнул, что всегда хотел сделать самое важное событие в своей жизни наиболее искренним. Как рассказал одному зарубежному изданию близкий друг канадского исполнителя: "Джастин сразу сказал, что свадьба будет только для самых близких. "Никаких лживых друзей", - вот его цитата. Потому что вокруг него столько лицемеров. Но, знаете, за столько лет в шоу-бизнесе он научился хорошо отличать искренних людей от тех, кто только таковым прикидывается".



