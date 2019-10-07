Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.02
USD
24.61
RUB
0.38
EUR
27.25
USD
24.80
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
7 октября 19, 12:36
Лили Роуз-Депп появилась на публике в непрактичном наряде
Лили Роуз-Депп
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Американская актриса и модель выбрала для премьеры фильма "Король" платье с неподходящим ей фасоном.
3 октября Лили-Роуз Депп на премьере фильма "Король" предстала в великолепном черно-белом платье в пол с открытой спиной и воланами на груди. И все бы ничего, но лиф платья то и дело норовил опозорить свою хозяйку.

20-летняя Лили-Роуз Депп появилась на красной дорожке в платье из круизной коллекции Chanel. Монохромный наряд состоял из структурированного топа с открытой спиной и полупрозрачной юбки в пол.

Романтичный образ дополнили пояс с логотипом бренда, черные туфли и крупные серьги с бриллиантами. Волосы актрисе собрали в расслабленный пучок, а в макияже сделали акцент на глаза с помощью стрелок.

На фото, где Лили-Роуз не двигается, все выглядит прекрасно. Актриса, сыгравшая монаршую особу в исторической драме "Король", действительно выглядит элегантно и благородно. Но стоит девушке сделать несколько шагов, как платье начинает предательски спадать! 

Лили-Роуз - невероятно худая и миниатюрная, поэтому такой аутфит ну никак не мог на ней удержаться. Из-за глубокой проймы и открытой спины наряд не спадал только благодаря нежеланию актрисы остаться топлес на ковровой дорожке.

Завидуем ее умению взять себя в руки в такой волнительный момент и не убежать, а продолжать бороться за свой красивый, но совершенно непрактичный наряд и все-таки умудриться сделать красивые фотографии. Так держать, Лили-Роуз!





Источник: https://telegraf.com.ua
Ещё по теме:
Джамала взбудоражила поклонников (ФОТО)
Ирина Билык показала свадебное платье (ФОТО)
Наряд Кати Осадчей восхитил не только фанатов (ФОТО)
Ани Лорак вышла на красную дорожку в прозрачном платье
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Загрузка
Последние новости
Вера Брежнева посмеялась над слухами об измене мужа
noimageМайли Сайрус встречается с австралийским певцом
noimageПевица Sia призналась, что неизлечимо больна
noimageЕлена Кравец рассказала о Зеленском и "Квартале"
noimageУшла из жизни украинская актриса театра и кино
Лента новостей