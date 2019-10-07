Лили Роуз-Депп появилась на публике в непрактичном наряде

3 октября Лили-Роуз Депп на премьере фильма "Король" предстала в великолепном черно-белом платье в пол с открытой спиной и воланами на груди. И все бы ничего, но лиф платья то и дело норовил опозорить свою хозяйку.





20-летняя Лили-Роуз Депп появилась на красной дорожке в платье из круизной коллекции Chanel. Монохромный наряд состоял из структурированного топа с открытой спиной и полупрозрачной юбки в пол.





Романтичный образ дополнили пояс с логотипом бренда, черные туфли и крупные серьги с бриллиантами. Волосы актрисе собрали в расслабленный пучок, а в макияже сделали акцент на глаза с помощью стрелок.





На фото, где Лили-Роуз не двигается, все выглядит прекрасно. Актриса, сыгравшая монаршую особу в исторической драме "Король", действительно выглядит элегантно и благородно. Но стоит девушке сделать несколько шагов, как платье начинает предательски спадать!





Лили-Роуз - невероятно худая и миниатюрная, поэтому такой аутфит ну никак не мог на ней удержаться. Из-за глубокой проймы и открытой спины наряд не спадал только благодаря нежеланию актрисы остаться топлес на ковровой дорожке.





Завидуем ее умению взять себя в руки в такой волнительный момент и не убежать, а продолжать бороться за свой красивый, но совершенно непрактичный наряд и все-таки умудриться сделать красивые фотографии. Так держать, Лили-Роуз!



















