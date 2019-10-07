Ушла из жизни украинская актриса театра и кино

5 октября в возрасте 33 лет ушла из жизни молодая украинская актриса театра и кино Марина Куклина.





О трагичной новости сообщили ее друзья в социальной сети Facebook.





"Впервые я запомнила Марину, когда мы увиделись случайно в Храме в Пархомовке. Мы с мужем поехали посмотреть мозаики Рериха, и вдруг, в почти пустой церкви со мной здоровается девушка, улыбка которой сияет, а сама она излучает свет", - вспоминает актриса Римма Зюбина.





Известно, что Марина Куклина родилась 12 июня 1986 года.

















В 2007 году окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения им. Карпенко-Карого.





Украинская актриса известна по таким ролям в сериалах как "Анна Герман", "Пес", "Женский доктор". Свою первую главную роль Марина Куклина сыграла в сериале "Кафе на Садовой".





Актриса была замужем за украинским режиссером Андреем Май. У пары есть сын.













Официальную причину смерти близкие умершей актрисы не разглашают, но известно, что Куклина болела онкологией.



