Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.02
USD
24.61
RUB
0.38
EUR
27.25
USD
24.80
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
7 октября 19, 12:41
Елена Кравец рассказала о Зеленском и "Квартале"
Елена Кравец
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Актриса студии "Квартал 95" Елена Кравец рассказала об отношении Владимира Зеленского к шуткам о его президентстве.
Елена Кравец полушутя призналась, что Владимир Зеленский вычитывает все шутки, которые сценаристы пишут о нем и первой леди.

После такого, как Зеленский стал президентом, его отношения с бывшими коллегами мало изменились, об этом Кравец сказала в интервью программе "Светская жизнь".

Так, на вопрос о том, не мешает ли дружба с семьей президента пародировать Елену Зеленскую, актриса ответила, что это очень интересно.

Во-первых, Вова все проверяет. Он вычитывает тексты. Во-вторых, ну мы же думаем, что говорим. Это очень интересно. Мне кажется, такого не было никогда. Интересно, когда тебе по работе надо пародировать свою же подругу, – сказала она.

Кравец также отметила, что глава государства не удалился ни с одной группы "Квартала 95" в соцсетях. По ее словам, он даже иногда там пишет.

"На День Независимости я его набрала, чтобы сказать, что очень классная речь... А он говорит: "Пожалуйста, звоните мне. Я хочу оставаться на земле, и я через пять лет планирую вернуться", – добавила Кравец.

Она также отметила, что до сих пор не переименовала президента в телефоне – там он до сих пор "Вовка".

Источник: https://telegraf.com.ua
Ещё по теме:
Оригинальное поздравление Зеленского от Елены Кравец
Кто заменит Зеленского на шоу "Лига смеха" и других проектах
Елена Кравец показала своих близнецов (ФОТО)
Веру Брежневу обругали из-за поздравления Зеленскому
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Загрузка
Последние новости
Вера Брежнева посмеялась над слухами об измене мужа
noimageМайли Сайрус встречается с австралийским певцом
noimageПевица Sia призналась, что неизлечимо больна
noimageУшла из жизни украинская актриса театра и кино
noimageЛили Роуз-Депп появилась на публике в непрактичном наряде
Лента новостей