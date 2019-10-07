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Шоу-бизнес
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7 октября 19, 12:56
Певица Sia призналась, что неизлечимо больна
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Врачи поставили артистке диагноз "синдром Элерса-Данлоса" – наследственное заболевание, характеризующееся нарушениями соединительных тканей организма.
Австралийская певица Sia рассказала в Twitter, что страдает от неизлечимого неврологического расстройства. Об этом она написала в своем Twitter.
 
По словам артистки, у нее диагностировали синдром Элерса-Данлоса.
 
"Я просто хотела сказать тем, кто страдает от болей, будь то физических или эмоциональных, я люблю вас, продолжайте держаться. Жизнь сложная. Боль деморализует, но вы не одиноки", – написала она.
 
Стоит отметить, что болезнь встречается довольно редко. Среди самых распространенных симптомов числятся чрезмерно растяжимая кожа и боль в суставах.

Источник: https://korrespondent.net/
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