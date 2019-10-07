Певица Sia призналась, что неизлечимо больна

Австралийская певица Sia рассказала в Twitter, что страдает от неизлечимого неврологического расстройства. Об этом она написала в своем Twitter.

По словам артистки, у нее диагностировали синдром Элерса-Данлоса.

"Я просто хотела сказать тем, кто страдает от болей, будь то физических или эмоциональных, я люблю вас, продолжайте держаться. Жизнь сложная. Боль деморализует, но вы не одиноки", – написала она.

Стоит отметить, что болезнь встречается довольно редко. Среди самых распространенных симптомов числятся чрезмерно растяжимая кожа и боль в суставах.



