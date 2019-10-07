Майли Сайрус встречается с австралийским певцом

Известная певица и актриса Майли Сайрус закрутила роман после расставания с мужем. Интимную связь с певицей подтвердил возлюбленный Сайрус австралийский поп-певец Коди Симпсон.





В сториз своего Instagram 22-летний исполнитель опубликовал общее романтичное фото с 26-летней певицей.





На снимке парень целует певицу, а Сайрус морщится. На кадре певец оставил подпись - "Завтрак перед заплывом от моей малышки".













Сообщается, что Симпсон влюбился в Майли Сайрус еще в 12-летнем возрасте и все это время хранил свои чувства несмотря на замужество звезды. Впервые они встретились в реальной жизни на премьере фильма Голодные игры в 2012 году.



