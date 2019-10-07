Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.02
USD
24.61
RUB
0.38
EUR
27.25
USD
24.80
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
7 октября 19, 12:58
Майли Сайрус встречается с австралийским певцом
Майли Сайрус
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Музыкант влюбился в Сайрус в возрасте 12 лет, но впервые встретил свою любовь в реальной жизни в 2012 году.
Известная певица и актриса Майли Сайрус закрутила роман после расставания с мужем. Интимную связь с певицей подтвердил возлюбленный Сайрус австралийский поп-певец Коди Симпсон.

В сториз своего Instagram 22-летний исполнитель опубликовал общее романтичное фото с 26-летней певицей.

На снимке парень целует певицу, а Сайрус морщится. На кадре певец оставил подпись - "Завтрак перед заплывом от моей малышки".



Сообщается, что Симпсон влюбился в Майли Сайрус еще в 12-летнем возрасте и все это время хранил свои чувства несмотря на замужество звезды. Впервые они встретились в реальной жизни на премьере фильма Голодные игры в 2012 году.

Источник: https://korrespondent.net/
Ещё по теме:
DZIDZIO мечтает стать отцом
Никита Добрынин поделился подробностями о жизни с Дашей
Никита Добрынин рассказал, чем Дарья Квиткова его покорила
Майли Сайрус подловили за поцелуем с девушкой
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Загрузка
Последние новости
Вера Брежнева посмеялась над слухами об измене мужа
noimageПевица Sia призналась, что неизлечимо больна
noimageЕлена Кравец рассказала о Зеленском и "Квартале"
noimageУшла из жизни украинская актриса театра и кино
noimageЛили Роуз-Депп появилась на публике в непрактичном наряде
Лента новостей