Вера Брежнева посмеялась над слухами об измене мужа

На своей странице в Instagram 37-летняя артистка высказалась на тему слухов о страстном романе продюсера Константина Меладзе с певицей Эрикой Герцег, которая входит в обновленный состав поп-трио ВИА Гра. В частности, Брежнева заявила, что восхищается способностями своего 56-летнего мужа:





"Читаю новости и в очередной раз восхищаюсь способностями своего мужа. Он успевает руководить офисом, курировать 5 своих проектов, быть наставником в Голосе, писать песни, снимать клипы, выпускать релизы, утверждать весь контент, заниматься детьми, заботиться о брате, сестре, родителях, племянниках, принимать участие во всем, что происходит в моей жизни, помогать в наших семейных вопросах и еще, по словам прессы — регулярно разводиться и погуливать с Эрикой! Ну просто браво", — написала Брежнева.



