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7 октября 19, 13:10
Вера Брежнева посмеялась над слухами об измене мужа
Вера Брежнева
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Вера Брежнева прокомментировала роман Константина Меладзе с участницей новой ВИА Гры.
На своей странице в Instagram 37-летняя артистка высказалась на тему слухов о страстном романе продюсера Константина Меладзе с певицей Эрикой Герцег, которая входит в обновленный состав поп-трио ВИА Гра. В частности, Брежнева заявила, что восхищается способностями своего 56-летнего мужа:

"Читаю новости и в очередной раз восхищаюсь способностями своего мужа. Он успевает руководить офисом, курировать 5 своих проектов, быть наставником в Голосе, писать песни, снимать клипы, выпускать релизы, утверждать весь контент, заниматься детьми, заботиться о брате, сестре, родителях, племянниках, принимать участие во всем, что происходит в моей жизни, помогать в наших семейных вопросах и еще, по словам прессы — регулярно разводиться и погуливать с Эрикой! Ну просто браво", — написала Брежнева.

Источник: https://kinoafisha.ua/
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