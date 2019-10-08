Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.34
USD
24.87
RUB
0.38
EUR
27.16
USD
24.74
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
8 октября 19, 12:00
Монатик опубликовал фото сыновей во время тура в Вене
Монатик
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Украинский певец Дмитрий Монатик, который отправился в международный гастрольный тур, растрогал поклонников фото со своими сыновьями Даниилом и Платоном.
Его жена Ирина Демичева с детьми на днях прилетела в Вену, чтобы провести выходные в семейном кругу.

Монатик редко показывает фотографии из частной жизни, но новые фото на странице в инстаграме быстро стали обсуждаемыми в сети. Добавим, что артист никогда не публикует лица своих детей, защищая их от излишней публичности в таком возрасте.

На новых снимках звездное семейство прогулялось в Вене. Маленькие мальчики позировали в похожей одежде и черных шапках со спины. В подписи Монатик в который раз признался в том, что его семья является важнейшей для него.

"Такие драгоценные мгновения. Ничего сегодня не может быть прекраснее, чем твоя семья, которая приезжает к тебе во время тура. Запоминаю каждое мгновение, секундами каждыми... С Вами... У нас сегодня огромный праздник", – заявил артист.

Добавим, ранее в одном из интервью Монатик признался, что его жена Ирина Демичива – близкий человек, который поддерживал певца на всех этапах создания карьеры. Именно ей артист обязан своим успехом.











Источник: https://telegraf.com.ua
Ещё по теме:
Такими вы их не видели: детские снимки знаменитостей (ФОТО)
Вячеслав Узелков показал фото с детьми
В семье Талы Калатай ожидается пополнение
52-летняя Николь Кидман снова станет мамой
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Загрузка
Последние новости
Максим Виторган и Нино Нинадзе не скрывают свои отношения
noimageДжеффри Дин Морган женился на матери своих детей
noimageУкраинка покорила судей британского шоу талантов (ВИДЕО)
noimageДеми Мур подверглась насилию: актриса назвала имя обидчика
noimageМеган Маркл не хочет знакомить сына со своим отцом
Лента новостей