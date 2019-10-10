Деми Мур подверглась насилию: актриса назвала имя обидчика

Голливудская актриса Деми Мур недавно призналась, что в подростковом возрасте была изнасилована пожилым мужчиной. При этом мать звезды дала согласие на преступление.





Стало известно, что насильником Деми Мур был владелец одного из клубов Лос-Анджелеса, который совершил преступление, когда актрисе было 15 лет. Об этом сообщает The Mirror.





56-летняя Деми опознала своего обидчика как Василия Думаса, который умер в 1997 году в возрасте 68 лет. При этом мужчина являлся другом семьи Деми Мур, а также руководил популярным клубом La Cage Aux Folles.





Актриса рассказала, что посетила ресторан Mirabelle, которым управлял Думас, вместе со своей матерью. Вскоре он начал появляться в ее школе, а потом изнасиловал Деми.





Отметим, ранее звезда заявила, что ее мама, будучи алкоголичкой, начала водить ее в бары, чтобы привлечь внимание мужчин, когда Деми была очень маленькой.





Напомним, Деми Мур совсем скоро выпустит книгу под названием "Наизнанку". Перед продажей мемуаров в интернете появляются самые резонансные отрывки из ее автобиографии. В частности, Деми Мур раскрыла скандальные подробности супружеской жизни с Эштоном Кутчером.



