Украинка покорила судей британского шоу талантов (ВИДЕО)

Украинская художница, рисующая на песке, Ксения Симонова заняла третье место в шоу Britain's Got Talent.





Она выступила в финале британского талант-шоу и покорила судей проекта, которые нажали ради неё на "Золотую кнопку". Таким образом Ксения Симонова автоматически получила путёвку в финал.





Украинская художница - единственный артист во всём мире, которая дважды удостоилась нажатия Golden Buzzer (ранее это произошло в шоу America’s Got Talent, кстати, там Симонова тоже заняла третье место).





В финале британского шоу Ксения Симонова выступила с номером-посвящением принцессе Дианы. Судьи аплодировали ей стоя.



