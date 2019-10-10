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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
8 октября 19, 12:48
Украинка покорила судей британского шоу талантов (ВИДЕО)
Ксения Симонова
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Она заняла третье место на Britain's Got Talent.
Украинская художница, рисующая на песке, Ксения Симонова заняла третье место в шоу Britain's Got Talent.

Она выступила в финале британского талант-шоу и покорила судей проекта, которые нажали ради неё на "Золотую кнопку". Таким образом Ксения Симонова автоматически получила путёвку в финал. 

Украинская художница - единственный артист во всём мире, которая дважды удостоилась нажатия Golden Buzzer (ранее это произошло в шоу America’s Got Talent, кстати, там Симонова тоже заняла третье место).

В финале британского шоу Ксения Симонова выступила с номером-посвящением принцессе Дианы. Судьи аплодировали ей стоя.



Источник: https://glamurchik.tochka.net
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