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Шоу-бизнес
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8 октября 19, 12:57
Джеффри Дин Морган женился на матери своих детей
Джеффри Дин Морган
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Джеффри Дин Морган ("Ходячие мертвецы", "Рэмпейдж") женился на Хилари Бертон ("Холм одного дерева", "Солнцестояние") 5 октября 2019 года.
Это событие стало новость для многих поклонников, которые считали, что актеры давно женаты. Ситуацию прояснила в инстаграме сама Хилари.

- Прошедшие выходные были лучшими в моей жизни, - написала она. – И я благодарна тем людям, которые подарили нам этот праздник. Но прежде всего я должна сказать, что мы с Джеффри наконец-то поженились! Мы жили вместе десять лет, мы всегда называли себя мужем и женой, мы построили дом и создали семью, разные издания сообщали, что мы поженились то ли в 2014-м, то ли 2015-м, но только мы знали правду. Стоять у алтаря с нашими детьми – было прекрасно. Я всегда мечтала об этом. И вот теперь я миссис Морган.

53-летний Джеффри и 37-летняя Хилари познакомились в 2009 году, их сыну Гасу 9 лет, а дочке Джордж – полтора года.



Источник: https://kinoafisha.ua
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