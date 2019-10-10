Джеффри Дин Морган женился на матери своих детей

Это событие стало новость для многих поклонников, которые считали, что актеры давно женаты. Ситуацию прояснила в инстаграме сама Хилари.





- Прошедшие выходные были лучшими в моей жизни, - написала она. – И я благодарна тем людям, которые подарили нам этот праздник. Но прежде всего я должна сказать, что мы с Джеффри наконец-то поженились! Мы жили вместе десять лет, мы всегда называли себя мужем и женой, мы построили дом и создали семью, разные издания сообщали, что мы поженились то ли в 2014-м, то ли 2015-м, но только мы знали правду. Стоять у алтаря с нашими детьми – было прекрасно. Я всегда мечтала об этом. И вот теперь я миссис Морган.





53-летний Джеффри и 37-летняя Хилари познакомились в 2009 году, их сыну Гасу 9 лет, а дочке Джордж – полтора года.











