Певица Майли Сайрус попала в больницу

На данный момент артистка поделилась со своими фанатами снимками с больницы, не смотря на то что сейчас весь мир активно обсуждает ее личную жизнь.





Известно, что Майли Сайрус – одна из активных блогерш, поэтому детали ее частной жизни часто попадают в сеть. На днях певица сообщила, что у нее врачи диагностировали тонзиллит, а уже 8 октября 2019 года она опубликовала снимки из больницы.





На снимках видно, что Майли Сайрус находится в отдельной палате частной клиники Лос-Анджелеса. Заметно, что артистка одета в специальную рубашку, которую решила немного осовременить. В результате, Майли Сайрус из обычной больничной одежды сделала платье с декольте и обнаженными плечами.

















На данный момент певица находится не только под присмотром врачей, но и мамы Тиш Сайрус. На одном из фото Майли позирует перед камерой, когда родственница расчесывает ее волосы. Также, звездные друзья уже успели навестить артистку. Известно, что стилист Кеннет Брэдли и фотограф Майли Сайрус принесли ей цветы, а ее бойфренд Коди Симпсон пришел проведать любимую с гитарой и посвятил ей песню.





















Теперь я чувствую себя значительно лучше. Мой милый бойфренд навестил меня в госпитале и спел песню, написанную специально для меня. Это так особенно, – призналась Майли Сайрус.





Знаменитость проходит курс лечения и не разглашает деталей госпитализации. Сейчас пока неизвестно, как себя чувствует артистка и когда она сможет вернуться к привычному ритму жизни.



