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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
9 октября 19, 11:48
Канье Уэст рассказал о совместной жизни с Ким Кардашьян
Канье Уэст
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Уже более пяти лет известный рэпер Канье Уэст и светская львица Ким Кардашьян находятся в браке и воспитывают четверых детей.
О моменте знакомства и начале романтических отношений каждый рассказывает с улыбкой, вспоминая разные детали. Звездные супруги стали гостями известного телешоу E! True Hollywood Story. На сайте издания E! News появились подробности разговора Ким Кардашьян и Канье Уэста, которые решились рассказать о начале отношений и о том, как влюблялись друг в друга.

42-летний рэпер подтвердил, что почувствовал, как романтическое влечение друг к другу возникло еще до того, как они начали встречаться. "Каждый раз, когда я видел Ким или находился рядом с ней, она притягивала меня как магнит... Она казалась мне доброй, чистой, любящей, храброй и сильной женщиной", – сказал Канье Уэст о своей жене.



Она в свою очередь также вспомнила, как развивался их роман. По ее словам, Канье расспрашивал у всех знакомых, но те убеждали его, что она погубит его карьеру из-за свое участия в реалити-шоу, однако его это не остановило.

"Мы с Канье постоянно общались, но постепенно наши жизни переплелись. В один прекрасный день он пригласил меня на свой модный показ в Париж. Там и начался наш роман ... Все говорили Канье обо мне: "Не связывайся с ней! Она звезда реалити-шоу! Она погубит твою карьеру!". А он отвечал, что ему все равно, потому что он любит меня", – вспомнила Ким Кардашьян.



Что известно об отношениях Канье Уэста и Ким Кардашьян?

Пара сообщила о романе в апреле 2012 года, а в декабре накануне Нового года они сообщили, что ждут первенца. В июне 2013 у них родилась дочь, которую они назвали Норт. В октябре того же года, в день рождения Ким Кардашьян, Канье Уэст сделал любимой предложение выйти замуж. В мае 2014 года они сыграли пышную свадьбу.

Официальная часть празднования состоялась в итальянской крепости близ Флоренции, а торжественное празднование прошло в Париже. На свадьбу звезд было приглашено около 600 гостей, а развлекали их Джон Ледженд и Андреа Бочелли. Ким Кардашьян появилась перед друзьями в облигающем платье от Givenchy, которое специально для нее создал Рикардо Тиши. Свадебный наряд обошелся телезвезде в 300 тысяч фунтов стерлингов. В мае этого года супруги отпраздновали 5 годовщину, за несколько недель до которой они в четвертый раз стали родителями.

Источник: https://telegraf.com.ua/
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