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9 октября 19, 12:03
Хайди Клум согласилась взять фамилию мужа
Хайди Клум
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Известная немецкая супермодель, имя которой стало настоящим брендом, согласилась частично изменить его.
46-летняя Хайди Клум возьмет фамилию своего 30-летнего мужа и станет миссис Каулиц.

В начале августа Хайди Клум, которая хорошо известна как звезда подиумов, и музыкант Том Каулиц, участник группы Tokio Hotel, официально поженились. Несмотря на то, что в шоу-бизнесе известные женщины редко соглашаются сменить свою фамилию на фамилию мужа, Хайди Клум решилась на такой важный шаг всего через два месяца после свадьбы.

О том, что известная модель изменит свою брендовую фамилию сообщает The Blast. В источнике также отмечают, что она уже подала все необходимые документы и вскоре официально станет миссис Каулиц.

Что интересно, как-то Хайди Клум уже меняла свою фамилию на фамилию мужа. Тогда она была второй раз замужем, а ее спутником был певец Seal. Модель вышла за него замуж в 2005 году, однако решилась стать миссис Сэмуэль аж через 5 лет после брака. А в 2014 они развелись и ей вернулась ее девичья фамилия Клум.

На этот раз знаменитость потратила на размышления куда меньше времени. Ровно через два месяца в сети появилась информация, что она готова в очередной раз избавиться от своей фамилии, согласившись на просьбу любимого.

Источник: https://kinoafisha.ua
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