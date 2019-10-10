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10 октября 19, 09:33
Сергей Бабкин поделился первым совместным фото со Снежаной
Сергей Бабкин
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Украинский певец Сергей Бабкин показал трогательное архивное фото со своей супругой.
Архивное фото с любимой Снежаной, с которой они воспитывают троих детей – 4-месячного Елисея, 8-летнюю Веселину и 12-летнего Артура, Сергей опубликовал на своей странице в инстаграме. В подписи артист сообщил, что это их первое совместное фото со Снежаной.

Напомним, Сергей Бабкин женат уже второй раз. Со Снежаной он познакомился в 2007 году, и для него она стала любовью с первого взгляда.

Первое свидание Сергея и Снежаны прошло в декабре в Харькове, когда артист пригласил девушку в ресторан и опоздал на два часа.

"Был декабрь, было очень снежно и холодно, и мы договорились встретиться у метро - заведение было рядом. Мороз страшный, стою, жду, потом звоню, он трубку не берет, пишу сообщение... Потом спускалась в метро греться, снова выходила на улицу посмотреть, не пропустила ли я его, снова спускалась в метро. И так - два часа", – вспомнила первую встречу жена Бабкина.

Я очень верю в судьбу. Верю, что человек появляется в нашей жизни не случайно, и я внутренне чувствовала, что это не просто так. И с каждым годом чувствую, что это было как пазлы, которые где-то болтались, летали, а потом соединились. Было много знаков, чтобы все пазлы сошлись, и, дай бог, чтобы навсегда, – заявила Снежана.



Источник: https://telegraf.com.ua
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