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10 октября 19, 09:37
MELOVIN о своей номинации на звание самого красивого мужчины
MELOVIN
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Украинский певец прокомментировал свою номинацию от рейтинга TC Candler.
Украинский певец MELOVIN первый заговорил о том, что он оказался в списке номинантов на самого красивого мужчину в мире популярного рейтинга TC Candler.

Как пишет издание "Украина", MELOVIN узнал о номинации от своих поклонников. По словам певца, он узнает много новостей сначала от своих фанатов, а потом со СМИ.

Певец признался, что не считает себя красивым, но в шутку добавляет, что его мама говорит, что он хорош.

Мы раньше как-то несерьезно относились к этому, не понимали, что это круто, хотя признаюсь, видеть свою фотографию рядом с такими людьми, как Роберт Паттинсон и Моника Белуччи - очень приятно. Я не считаю себя красивым, хотя мама говорит, что я хорош - значит, так и есть, мама с папой постарались, - заявил артист.



Добавим, что MELOVIN уже второй раз попадает в номинацию и претендует на место в 100 самых красивых людей мира. Самое интересное, что певец стал единственным украинцем в списке TC Candler.

Также за победу поборются знаменитые голливудские актеры Роберт Паттинсон, Марио Касас, Кит Харингтон, Крис Эванс, Мэттью Бомер, Джейми Дорнан, Дэниэл Рэдклифф, Джейсон Мамоа и другие.

Источник: https://telegraf.com.ua
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