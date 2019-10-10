Принц Гарри заинтриговал работой с Эдом Шираном

Последние несколько дней общественность обсуждает лишь войну принца Гарри и Меган Маркл с таблоидами. Пару часов назад герцог Сассекский дал поклонникам возможность отвлечься от скандалов, опубликовав в официальном Instagram-профиле интригующий ролик с Эдом Шираном.





В небольшом видео британский исполнитель стучится в дверь, пока дверной звонок исполняет «Боже, храни королеву». Навстречу Ширану выходит принц Гарри, и, глядя на певца, шутит: Словно в зеркало смотрюсь.





Эд просит разрешения занести камеры в дом, герцог соглашается, и после появляется надпись: "Завтра, 10 октября".





10 октября — Всемирный день психического здоровья. Напомним, несколько дней назад стало известно, что принц Гарри и Меган Маркл объединятся с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон для озвучки рекламной кампании Национальной службы здравоохранения Англии, занимающейся проблемами психического здоровья.





Вероятно, Эд Ширан присоединится к персональному проекту герцогов Сассекских. О результате их сотрудничества станет известно уже завтра. А пока подписчики Гарри и Меган выражают свой восторг от объединения двух любимцев Британии. "Два моих рыжих любимца вместе. Идеально", "Не могу дождаться завтрашнего дня", "Кажется, я сплю", — написали фолловеры.



