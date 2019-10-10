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10 октября 19, 09:42
Принц Гарри заинтриговал работой с Эдом Шираном
Принц Гарри
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Принц Гарри заинтриговал поклонников совместной работой с известным певцом Эдом Шираном.
Последние несколько дней общественность обсуждает лишь войну принца Гарри и Меган Маркл с таблоидами. Пару часов назад герцог Сассекский дал поклонникам возможность отвлечься от скандалов, опубликовав в официальном Instagram-профиле интригующий ролик с Эдом Шираном.

В небольшом видео британский исполнитель стучится в дверь, пока дверной звонок исполняет «Боже, храни королеву». Навстречу Ширану выходит принц Гарри, и, глядя на певца, шутит: Словно в зеркало смотрюсь.

Эд просит разрешения занести камеры в дом, герцог соглашается, и после появляется надпись: "Завтра, 10 октября".

10 октября — Всемирный день психического здоровья. Напомним, несколько дней назад стало известно, что принц Гарри и Меган Маркл объединятся с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон для озвучки рекламной кампании Национальной службы здравоохранения Англии, занимающейся проблемами психического здоровья.

Вероятно, Эд Ширан присоединится к персональному проекту герцогов Сассекских. О результате их сотрудничества станет известно уже завтра. А пока подписчики Гарри и Меган выражают свой восторг от объединения двух любимцев Британии. "Два моих рыжих любимца вместе. Идеально", "Не могу дождаться завтрашнего дня", "Кажется, я сплю", — написали фолловеры.

Источник: https://telegraf.com.ua/
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