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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
10 октября 19, 09:56
Лиаму Хемсворту надоели разговоры о его бывшей
Лиам Хемсворт
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Что думает экс-супруг Майли Сайрус о ее романах.
Прошло около двух месяцев с того момента, когда звездная пара, Лиам Хемсворт и Майли Сайрус, огласили о том, что разводятся спустя полгода супружеской жизни.

Хотя пара пока не спешит оформлять официальные документы о разводе, американская певица Майли Сайрус уже успела некоторое время повстречаться с 30-летней девушкой Кейтлин Картер.

"Майли и Кейтлин расстались. Они навсегда останутся близкими друзьями и будут друг друга поддерживать. Но романтическим отношениям конец", - сообщил тогда о расставании девушек анонимный источник журналу People.

И только на днях певица официально подтвердила свои отношения с австралийский поп-певцом Коди Симпсоном, который долгое время встречался с американской моделью Джиджи Хадид. По информации СМИ, Майли Сайрус познакомилась с Симпсоном в 2012 году на премьере фильма "Голодные игры", где главную роль сыграл ее тогдашний парень Лиам Хемсворт.

Стоит заметить, что Коди Симпсон младше Сайрус на 4 года, но это не мешает влюбленной парочке страстно целоваться в продуктовом магазине перед покупателями.

Что до реакции бывшего мужа популярной исполнительницы, Лиам Хемсворт вообще не заинтересован в личной жизни своей экс-супруги и его не трогают ее выходки.

"Пусть она делает то, что считает нужным. Лиам покончил с ней", - рассказал интернет-порталу RadarOnline близкий друг Хемсворта.

Источник: https://telegraf.com.ua
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