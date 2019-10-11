Тина Кароль снялась без нижнего белья (ФОТО)

Украинская певица Тина Кароль показала пикантное фото на своей странице в Instagram. Звезда снялась без нижнего белья, частично обнажив грудь.





На снимке Кароль позирует в черном пиджаке на голое тело. Часть кадра затемнена и складывается впечатление, что тело звезды как-бы проявляется из пространства.





Из-под расстегнутого пиджака видна часть обнаженной груди Кароль. Сексуальный образ звезда дополнила множеством колец, серьгами и браслетами, а также фирменной красной помадой.











