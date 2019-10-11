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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
11 октября 19, 14:28
Брежнева выпустила собственную модную коллекцию (ФОТО)
Вера Брежнева
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Пикантные наряды украинская певица создала вместе с миланским дизайнером.
Украинская певица Вера Брежнева снялась в необычных нарядах из своей коллекции одежды. Об этом звезда рассказала на своей странице в Instagram.

На кадрах, размещенных в Сети, певица позирует вместе с мужчиной. Им оказался основатель бренда AQUAZZURA Эдгардо Озорио.

Именно он предложил Брежневой создать модную коллаборацию, и певица согласилась.

Согласно комментарию к снимкам, сначала певица и дизайнер общались дистанционно, затем Брежнева посетила Милан и они “начали творить”.

















Источник: https://korrespondent.net
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