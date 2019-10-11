Брежнева выпустила собственную модную коллекцию (ФОТО)

Украинская певица Вера Брежнева снялась в необычных нарядах из своей коллекции одежды. Об этом звезда рассказала на своей странице в Instagram.





На кадрах, размещенных в Сети, певица позирует вместе с мужчиной. Им оказался основатель бренда AQUAZZURA Эдгардо Озорио.





Именно он предложил Брежневой создать модную коллаборацию, и певица согласилась.





Согласно комментарию к снимкам, сначала певица и дизайнер общались дистанционно, затем Брежнева посетила Милан и они “начали творить”.



































































