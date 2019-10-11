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11 октября 19, 14:28
Брежнева выпустила собственную модную коллекцию (ФОТО)
Украинская певица Вера Брежнева снялась в необычных нарядах из своей коллекции одежды. Об этом звезда рассказала на своей странице в Instagram.
На кадрах, размещенных в Сети, певица позирует вместе с мужчиной. Им оказался основатель бренда AQUAZZURA Эдгардо Озорио.
Именно он предложил Брежневой создать модную коллаборацию, и певица согласилась.
Согласно комментарию к снимкам, сначала певица и дизайнер общались дистанционно, затем Брежнева посетила Милан и они “начали творить”.
Источник: https://korrespondent.net