Солистка The Hardkiss отмечает день рождения

Муж Юлии, гитарист группы The Hardkiss трогательно поздравил любимую на своей странице в инстаграме. Валерий Бебко опубликовал нежное черно-белое фото с Саниной.





В подписи Вал написал по-английски: "С днем рождения, любимая".





Добавим, что на днях вышло интервью певицы, в котором она призналась, что Вал Бебко стал ее первым мужем. В 2011 году они поженились, а в ноябре 2015 у влюбленных родился сын Даниил.





Также Юлия показала свое нежное фото с цветами белой сакуры в социальных сетях. Фронвумен группы позирует в кожаной куртке с насыщенным макияжем на глазах в золотых оттенках.





"29", – лаконично написала звезда в комментариях.













Напомним, что украинская певица и фронтвумен группы уже 10 лет находится в отношениях с гитаристом коллектива - Валерием Бебко. Несмотря на то, что практически все свое свободное и рабочее время звездные супруги проводят вместе, напоминать о некоторых вещах певице все же приходится.



