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11 октября 19, 17:51
Леся Никитюк опубликовала новое фото в ультракоротком платье
Леся Никитюк
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Известная телеведущая снова поразила поклонников своим эффектным фото.
Фанам, судя по комментариям и количеству лайков, понравился образ теледивы.

Популярная украинская ведущая Леся Никитюк, известная по шоу "Кто сверху" и "Орел и решка", появилась в новом дерзком образе.

Кадр, опубликованный телезвездой в Instagram, очевидно, был сделан на вечеринке в честь 20-летия журнала Cosmopolitan. В кадре Никитюк предстала в соблазнительном "луке": в черном дерзком мини-платье с объемными рукавами и оригинальных колготках с анималистическим принтом.

Дополнила образ телеведущая распущенными волосами, ярким макияжем и стильной сумочкой. Судя по комментариям, поклонникам пришелся по вкусу новый аутфит ведущей.



Источник: https://telegraf.com.ua
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