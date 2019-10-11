Леся Никитюк опубликовала новое фото в ультракоротком платье

Фанам, судя по комментариям и количеству лайков, понравился образ теледивы.





Популярная украинская ведущая Леся Никитюк, известная по шоу "Кто сверху" и "Орел и решка", появилась в новом дерзком образе.





Кадр, опубликованный телезвездой в Instagram, очевидно, был сделан на вечеринке в честь 20-летия журнала Cosmopolitan. В кадре Никитюк предстала в соблазнительном "луке": в черном дерзком мини-платье с объемными рукавами и оригинальных колготках с анималистическим принтом.





Дополнила образ телеведущая распущенными волосами, ярким макияжем и стильной сумочкой. Судя по комментариям, поклонникам пришелся по вкусу новый аутфит ведущей.











