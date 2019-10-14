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11 октября 19, 22:20
Австралийские пожарные разделись для календарь. Фото, видео
Календарь на 2020 год вышел в поддержку небольших благотворительных организаций, которые ориентированы на спасение и терапию местных австралийских животных.
«Мы почувствовали, что важно помогать некоторым из небольших благотворительных организаций, о которых общественность никогда не слышит. Эти организации неустанно работают в своем местном сообществе, что имеет огромное значение для жизни людей», — сказал директор Australian Firefighters Calendar Дэвид Роджерс.
Фото: Australian Firefighters Calendar
В этом году австралийские пожарные выпустили сразу шесть видов календаря — пять из них с изображением спасателей с различными животными.
Австралийский календарь пожарных стал традицией на протяжении последних 27 лет. С 1993 года пожарные из городских, сельских, армии, авиации и корпоративных служб Австралии совместно популяризируют благотворительность и вдохновляют других людей заниматься спортом.
Фото: Australian Firefighters Calendar
Фото: Australian Firefighters Calendar
Фото: Australian Firefighters Calendar
Источник: style.nv.ua