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Шоу-бизнес
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12 октября 19, 13:34
Хоакин Феникс врезался на своей Tesla в пожарный автомобиль
Хоакин Феникс
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Актер находился за рулем принадлежавшего ему автомобиля Tesla и допустил столкновение с припаркованной у обочины машиной пожарного департамента Лос-Анджелеса.
Голливудский актер Хоакин Феникс, который сыграл главную роль в нашумевшей картине "Джокер", попал в аварию на своей машине.

Известно, что он врезался на своем автомобиле Tesla в припаркованную машину пожарных, не вписавшись в поворот.

После  случившегося инцидента актер не просто не скрылся с места преступления, а непременно сам разыскал не подозревающих об аварии работников, которые в тот момент находились на вызове неподалеку, чтобы сознаться в содеянном.

Как сообщается, прибывшие на место аварии полицейские были поражены любезностью Феникса, который извинился и обменялся контактами страховых фирм с пострадавшими. В результате инцидента больше пострадал именно автомобиль знаменитости, тогда как машина пожарных получила всего пару царапин.

Источник: https://telegraf.com.ua/
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