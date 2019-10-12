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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
12 октября 19, 13:41
Оля Полякова рассказала, что была любовницей будущего мужа
Оля Полякова
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Как призналась певица, раньше такие отношения казались ей трагедией.
Украинская поп-дива Оля Полякова до вступления в брак была любовницей своего мужа Вадима. Артистка никогда не рассказывала об этом поклонникам и, как призналась сейчас, считала этот "треугольник" трагедией.

В таких отношениях пара была лишь какое-то время. Как призналась артистка, ее решительный мужчина решил разорвать на тот момент отношения с обеими женщинами.

"Я была любовницей своего супруга. Недолго, потому что он очень решительный, он не стал мучить ни одну, ни другую, он этот круг прервал и все. Но я пережила эту историю, я знаю, что это такое, я понимаю эту женщину, ее горе, и треугольник - это неприятно, это трагическая ситуация, и я советую в нем не жить, его прервать в какую-то сторону", - рассказала 35-летняя Полякова.

Как призналась артистка, сегодня ни она, ни супруг об этом не вспоминают: "Во-первых, это было давно, я уже забыла, а во-вторых, у меня настолько изменилась с ним жизнь, ее качество тогда мне казалось, что это трагедия и этого больше не будет никогда, и все".

Отметила певица и тот нюанс, что изменилась не только ее жизнь и она сама, но и ее супруг: "Жизнь нас очень поменяла, и это хорошо, потому что в той модели это было бы тоже невозможно. Единственное, что не изменилось в моем мужчине, это, что он всегда на моей стороне, всегда меня поддерживает и это счастье, что мы встретились. Это правда".

Сегодня артистка и ее муж-бизнесмен воспитывают двоих совместных дочерей - Машу (2005 года рождения) и Алису (2011).

Источник: https://telegraf.com.ua
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