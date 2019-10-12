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12 октября 19, 13:43
Гайтана поделилась забавной историей
Гайтана
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Украинская певица Гайтана рассказала, как она узнала о своей беременности.
По словам артистки, все началось с брачного контракта, который она решила заключить с саунд-продюсером Алексом Смартом перед свадьбой. Об этом Гайтана рассказала в программе "ЖВЛ". Так, перед свадьбой любимый женщины предложил ей подписать брачный контракт, чтобы доказать, что он не стремится обмануть в то время известную и богатую певицу.

"Он сказал, что я увидел твой опыт предыдущий. Я хочу, чтобы твоя мама, твоя бабушка спали спокойно. Давай подпишем документ, в котором все, что мы будем зарабатывать с тобой, все будет принадлежать только тебе", – цитирует слова мужа Гайтана.

Предложение контракта повело влюбленных в ЗАГС. Там им сказали, что их не могут быстро расписать, если женщина не беременна. После этого певица решила подделать справку у врача о том, что она беременна. Гинеколог отказала Гайтане, сказав, что так не надо делать.

Как-то я к ней зашла, чтобы попросить справку, а она ответила мне: "Да ты беременна, мы не будем никого обманывать, потому что ты действительно беременна", – рассказала звезда о том, как узнала, что станет мамой.

Что известно о браке Гайтаны?

Гайтана – одна из немногих звезд, которая не стремится выставлять свою частную жизнь напоказ. Только в 2017 году артистка познакомила поклонников со своим мужем – Алексом Смартом. Свадьба пары была тайной, и, по словам Гайтаны, состоялась в 2016 году. Сейчас знаменитая чета живет в Киеве и воспитывает общую дочь Сапфир-Николь.

Источник: https://telegraf.com.ua
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