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12 октября 19, 14:00
Опра Уинфри рассказала, почему отказалась от брака и детей
Опра Уинфри
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Жить нужно так, чтобы ни о чем не жалеть, и Опра Уинфри доказывает это на собственном примере.
Недавно телеведущая объяснила, почему она не переживает по поводу того, что она не состоит в официальном браке и не имеет детей. 

Со своим партнером Стедманом Грэхемом они познакомились на благотворительном вечере еще в 1986 году. С тех пор они живут вместе. Уинфри рассказала, что после их венчания она думала, что станет матерью.

В какой-то момент я купила еще одну квартиру в Чикаго, потому что думала: "Ну, если мы поженимся, мне понадобится детская комната", ― припомнила звезда. Но свадьбы в жизни Опры так и не было.

Однако телеведущая призналась, что думала о детях. Она прочувствовала всю глубину ответственности и самопожертвования, которые должны быть у будущей матери. Но сама Уинфри считает, что вряд ли смогла бы так жить.

Вот почему на протяжении многих лет я испытывала глубокое чувство уважения к женщинам, которые предпочитают быть дома со своими детьми, потому что я не знаю, как вы это делаете целыми днями, ― поделилась телеведущая.

Тяжелые 17-часовые рабочие дни Опра выносила благодаря понимающему спутнику жизни, который ничего от нее не требовал. Телеведущая считает, что это бы точно поменялось, если бы они поженились. И она, и Стедман уверены, что брак разрушил бы их союз.

Я ни о чем не жалею, ― заявила Уинфри.

Говорят, что Опра и Стедман когда-то хотели сыграть свадьбу, но потом передумали. Несмотря на все слухи о расставании, пара остается вместе уже целых 33 года.

Источник: https://kinoafisha.ua
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