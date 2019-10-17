Сын Меган Маркл унаследовал самую яркую черту принца Гарри

6 мая на свет появился долгожданный наследник принца Гарри, которого ему подарила Меган Маркл. Все это время члены королевской семьи с замиранием сердца наблюдали за изменениями во внешности Арчи, чтобы понять, на кого же больше похож малыш ― на маму-мулатку или на рыжеволосого папу.





Это уже видно по бровям, ― подтвердили счастливые родители.





Добавим, что принц Гарри и Меган Маркл вчера стали почетными гостями премии WellChild Awards, вручаемой детям, проявившим особую стойкость в борьбе с болезнями. Конечно же, на вечере речь зашла и об их собственном ребенке, герцог и герцогиня Сассекские не смогли сдержать улыбки, когда рассказывали о своем первенце.













Он очень счастливый ребенок. У него прелестные пухлые ножки и рыжий хохолок. Он просто очарователен, ― так на днях охарактеризовал маленького принца Арчи близкий друг семьи Гарри в интервью People.





Напомним, что Арчи Харрисон Маунтбеттен-Виндзор стал седьмым в очереди на британский престол. Сразу же после своего дедушки ― принца Чарльза, дяди ― принца Уильяма, двух двоюродных братьев и сестры, а также отца ― принца Гарри.



