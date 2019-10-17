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16 октября 19, 12:55
В семье известной украинской певицы случилось горе
Ирина Билык
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Ирина Билык всегда трогательно отзывалась о своих родителях.
В семье Ирины Билык, которая недавно показала свою маму, случилось горе – из жизни ушел ее отец Николай Семенович.

О таком горе знаменитость рассказала на своей странице в социальных сетях. Ирина сообщила, что ее отец ушел из жизни в тот же день, когда родился.

"Родиться и уйти в один день. Я буду грустить, папа", — написала она. 

Также украинская певица дополнила свою публикацию видеороликом родителей, на котором Николай Семенович и Анна Яковлевна обнимаются и радостно машут в камеру.

Известно, что одним из первых пособолезновал и оставил в комментариях свой отзыв российский певец Филипп Киркоров: "Мои самые искренние соболезнования.... У меня мама ушла в мой ДР. Это какие-то знаки, это не просто так.... Держись, дорогая Ира.... Ведь ты же знаешь, что "в конце пути, никого уже не вернуть".

Источник: https://telegraf.com.ua
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