Кара Делевинь рассказала о своих отношениях с Эшли Бенсон

"Так приятно, что рядом со мной есть человек, который любит меня и поддерживает во всем. Я самая счастливая девушка в мире", - сказала Кара журналистам о себе и Эшли в кулуарах премии #GirlHero Awards, организованной движением Girl Up, чья деятельность направлена на поддержку женского лидерства в разных странах мира. .





Делевинь поделилась мыслями о поиске самоидентичности и самоопределении.





"У каждого из нас есть семья, в которой он родился, но постепенно мы находим еще одну семью, где нас понимают. Единственный способ найти ее - быть честным. И не имеет значения тот факт, что ваш взгляд на себя может поменяться со временем", - добавила Кара.











