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16 октября 19, 13:10
Екатерина Кухар рассказала о сложном испытании в своей жизни
Екатерина Кухар
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Украинская прима-балерина призналась, что потеряла ребенка.
Известная украинская прима-балерина Национальной оперы Украины им. Тараса Шевченко, а также Народная артистка Украины Екатерина Кухар дала интервью журналистам телепрограммы о звездах "Жизнь известных людей".

Еще в 2018 году во время проекта "Танцы со звездами" известный боксер Денис Беринчик рассказал, что ему пришлось пережить потерю долгожданного ребенка, потому, в свою очередь, Кухар со слезами на глазах заявила, что имеет похожую историю с мужчиной.

Как призналась сама балерина, трагедию она пережила на последних месяцах беременности во время первого брака: "У меня в тот момент были только одни вопросы – за что и почему. И я не видела ответа на них. Ни близкие, ни антидепрессанты, ни одни снотворные – мне абсолютно ничего не помогало. Я спать не могла, просто хотела лежать и плакать".

Долго страдать Екатерине Кухар не пришлось. Именно тогда женщине помог ее личный педагог, который буквально заставил ее усердно работать 24 часа в сутки и без выходных.

"После выхода на сцену всем этим я поделилась со зрителем. Только после этого я почувствовала какое-то облегчение и поняла, что жить стоит", - дополнила украинская прима-балерина.

Но теперь у Екатерины Кухар все хорошо. После второго брака у артистки остался сын Тимур.

В отношениях с коллегой Александром Стояновым у звезды появилась дочка Настя.

Источник: https://telegraf.com.ua
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