Звезду "Отчаянных домохозяек" посадили в тюрьму

Актрису Фелисити Хаффман, известную по роли Линетт Скаво в сериале "Отчаянные домохозяйки", посадили в тюрьму за взяточничество. Приговор актрисе вынесли ещё в мае, правда, тогда ей светило четыре месяца тюрьмы. Позже было решено, что Фелисити Хаффман проведёт в тюрьме 14 дней.





Как передаёт Fox News, 56-летнюю звезду уже доставили в тюрьму. Свою вину во взяточничестве Фелисити признала - она заплатила 15 тысяч доллару сотруднику университета, который должен был подкорректировать ответы её дочери, которые обеспечили бы девушке поступление в учебное заведение.





Кроме тюремного заключения, Фелисити Хаффман ждёт год условного заключения, а также 250 часов обязательных работ. Также она должна заплатить штраф в 30 тысяч долларов.











