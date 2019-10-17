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16 октября 19, 13:17
Звезду "Отчаянных домохозяек" посадили в тюрьму
Фелисити Хаффман
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Там она проведёт 2 недели.
Актрису Фелисити Хаффман, известную по роли Линетт Скаво в сериале "Отчаянные домохозяйки", посадили в тюрьму за взяточничество. Приговор актрисе вынесли ещё в мае, правда, тогда ей светило четыре месяца тюрьмы. Позже было решено, что Фелисити Хаффман проведёт в тюрьме 14 дней.

Как передаёт Fox News, 56-летнюю звезду уже доставили в тюрьму. Свою вину во взяточничестве Фелисити признала - она заплатила 15 тысяч доллару сотруднику университета, который должен был подкорректировать ответы её дочери, которые обеспечили бы девушке поступление в учебное заведение.

Кроме тюремного заключения, Фелисити Хаффман ждёт год условного заключения, а также 250 часов обязательных работ. Также она должна заплатить штраф в 30 тысяч долларов.



Источник: https://glamurchik.tochka.net
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