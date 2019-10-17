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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
17 октября 19, 10:47
Алла Пугачева возмутила вульгарным фото
Алла Пугачева
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В фан-группе известной российской артистки Аллы Пугачевой появилось новое фото, которое подписчики сразу же взялись активно комментировать

В фан-группе известной российской артистки Аллы Пугачевой появилось новое фото, которое подписчики сразу же взялись активно комментировать.

В кадре Алла Борисовна запечатлена на концерте с расставленными ногами и поднятой юбкой.

Мнение комментаторов разделились: одни восхищаются сексуальностью Примадонны, другие отметили, что на фото она выглядит вульгарно.

"Алла Борисовна, вы супер! Вот так просто, красиво, сексуально. Не каждый осмелиться", "Вы просто молодец. Все тот же задор и веселость в кадре", "Стильно, женственно, с ноткой хулиганства!", "Кошмарная, вульгарная бабища", - написали в социальных сетях.
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