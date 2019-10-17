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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
17 октября 19, 10:54
Сын легендарного актера убил мать и был застрелен
Рон Эли
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В Калифорнии, в округе Санта-Барбара в семье легендарного актера Рона Эли произошло горе

В Калифорнии, в округе Санта-Барбара в семье легендарного актера Рона Эли произошло горе. В полицию поступил вызов о домашнем насилии. Прибывшие на место правоохранители обнаружили тело жены Рона Эли Валери Ландин. Она скончалась от ножевого ранения, сообщает CNN.

Известно, что актер Рон Эли обвинил в убийстве одного из своих сыновей. При попытке задержания подозреваемый оказал сопротивление и был убит во время перестрелки.

Рон Эли снимался в таких фильмах, как "Остров фантазий", "Чудо-женщина", "Док Сэвидж: человек из бронзы" и "Ожидая амишей".
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