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17 октября 19, 16:23
Менеджер Rammstein ударил охранника по голове
Rammstein
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У мужчины произошел конфликт с охранником, после чего менеджер ударил его по голове.
Менеджер популярной немецкой Rammstein Анар Рейбанд ударил охранника и попал на видео. Об этом сообщает издание Фонтанка.

Инцидент произошел на пристани в Санкт-Петербурге. Рейбанд в компании девушек вышел с прогулочного кораблика в районе Адмиралтейской набережной.

На кадрах видно, как мужчина стоит пока проходят люди, напротив него стоит охранник. Мужчины перекидываются несколькими фразами, Рейбанд несколько раз разворачивается, намереваясь уйти, а затем с силой бьет охранника кулаком по голове.

Пострадавший Дмитрий Петренко обратиться в полицию, и намерен восстановить справедливость. Мужчина хочет наказать обидчика за хамское поведение и добавляет, что добьется своего поскольку он “пенсионер МВД и инвалид по зрению”.

По словам Рейбанда, он из-за незнания нарушил правила прохода на корабль. Но охранник выругался на него матом, и менеджер “повернулся и слегка тяпнул его”. Также Рейбанд отметил, что “любой российский человек, считающий себя мужиком”, поступил бы так же.
Мужчина принес свои извинения владельцу корабля, но в инциденте винит охранника.

Источник: https://korrespondent.net
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