Менеджер Rammstein ударил охранника по голове

Менеджер популярной немецкой Rammstein Анар Рейбанд ударил охранника и попал на видео. Об этом сообщает издание Фонтанка.





Инцидент произошел на пристани в Санкт-Петербурге. Рейбанд в компании девушек вышел с прогулочного кораблика в районе Адмиралтейской набережной.





На кадрах видно, как мужчина стоит пока проходят люди, напротив него стоит охранник. Мужчины перекидываются несколькими фразами, Рейбанд несколько раз разворачивается, намереваясь уйти, а затем с силой бьет охранника кулаком по голове.





Пострадавший Дмитрий Петренко обратиться в полицию, и намерен восстановить справедливость. Мужчина хочет наказать обидчика за хамское поведение и добавляет, что добьется своего поскольку он “пенсионер МВД и инвалид по зрению”.





По словам Рейбанда, он из-за незнания нарушил правила прохода на корабль. Но охранник выругался на него матом, и менеджер “повернулся и слегка тяпнул его”. Также Рейбанд отметил, что “любой российский человек, считающий себя мужиком”, поступил бы так же.

Мужчина принес свои извинения владельцу корабля, но в инциденте винит охранника.



